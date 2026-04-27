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Quem é Cole Thomas Allen, o homem que tentou matar Trump?

Há mais pormenores sobre o atirador que obrigou à retirada de Trump e do seu vice-presidente do jantar de correspondentes. Cole Thomas Allen tem 31 anos. É engenheiro e professor, com uma formação técnica e um percurso académico invejável. É descrito como um homem calmo e educado, assim como um católico praticante. Não tinha antecedentes criminais, mas agora pode ser acusado de tentativa de homicídio ao presidente dos Estados Unidos da América.

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