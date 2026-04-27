Há mais pormenores sobre o atirador que obrigou à retirada de Trump e do seu vice-presidente do jantar de correspondentes. Cole Thomas Allen tem 31 anos. É engenheiro e professor, com uma formação técnica e um percurso académico invejável. É descrito como um homem calmo e educado, assim como um católico praticante. Não tinha antecedentes criminais, mas agora pode ser acusado de tentativa de homicídio ao presidente dos Estados Unidos da América.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Quem é Cole Thomas Allen, o homem que tentou matar Trump?
Há 50 min