Pedro Santos Guerreiro analisa os resultados da Tracking Poll da TVI, que mostra que a maioria dos portugueses entende que Luís Neves não tem condições políticas para continuar no Governo. Os resultados são publicados na véspera da moção de censura ao Governo apresentada pelo Chega, revelando também o empate técnico entre as três maiores forças políticas do país.
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Sobre este vídeo
"Quem marcou a data, o lugar e o duelo com Ventura foi o próprio Luís Neves"
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Pedro Santos Guerreiro
Há 1h e 25min