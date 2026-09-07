VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

"Quem marcou a data, o lugar e o duelo com Ventura foi o próprio Luís Neves"

Pedro Santos Guerreiro analisa os resultados da Tracking Poll da TVI, que mostra que a maioria dos portugueses entende que Luís Neves não tem condições políticas para continuar no Governo. Os resultados são publicados na véspera da moção de censura ao Governo apresentada pelo Chega, revelando também o empate técnico entre as três maiores forças políticas do país.

  • Pedro Santos Guerreiro
    Pedro Santos Guerreiro
Há 1h e 25min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Morreu o antigo presidente da Câmara do Porto Nuno Cardoso

Hoje às 11:18
1

Detido jovem suspeito de ter esfaqueado a avó até à morte

Ontem às 16:37
2

Homem baleado à porta de um bar na Amora

Hoje às 07:57
3

Mãe e companheiro acusados de 49 crimes de abuso sexual de uma menor de 13 anos

Hoje às 13:21
4

Amorim: «Não merecíamos ganhar. Não jogámos bem»

Ontem às 23:46
5
01:58

Transformaram um prédio residencial num laboratório: apresentadora egípcia condenada a enforcamento por fundar gangue de tráfico de droga

Hoje às 15:02
6

OFICIAL: central Erasmo Barengulo reforça formação do Sporting

Hoje às 17:39
7

Casas, terrenos, carros e até um restaurante: PJ arresta bens de 15 milhões

Hoje às 14:54
8

Homem ferido durante assalto violento em plena rua de Lisboa. Dupla levou relógio de luxo falso

Há 2h e 30min
9
05:41

Tráfico e consumo de droga acontecem aos olhos de todos na baixa de Lisboa: TVI acompanhou operação da PSP

Ontem às 20:20
10
09:03

Há verdes, amareladas, estriadas e até com uma risca preta. Estes são os sinais a que deve estar atento nas suas unhas

Hoje às 11:50
11

Sporting: três ausências a dois dias da receção ao Galatasaray

Hoje às 15:22
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Casas, terrenos, carros e até um restaurante: PJ arresta bens de 15 milhões

Hoje às 14:54

Homem ferido durante assalto violento em plena rua de Lisboa. Dupla levou relógio de luxo falso

Há 2h e 30min

Prisão preventiva para jovem suspeito de matar a avó em Mafra

Hoje às 17:12

Plantada em jardins e colocada em jarras, esta planta é das mais perigosas para a saúde e já invadiu mais de 200 municípios

Há 3h e 24min

Morreu o antigo presidente da Câmara do Porto Nuno Cardoso

Hoje às 11:18
02:27

Esta segunda-feira verificou-se o maior aumento do preço dos combustíveis em quatro anos

Hoje às 17:25
01:27

"Tudo aquilo que for preciso fazer nós faremos": condutores que protestam contra subida dos combustíveis vão manter marcha lenta durante 24 horas

Hoje às 13:52

Há mais de 2.000 horários vagos nas escolas, mas Fernando Alexandre garante "disponibilidade de professores" para os preencher

Há 3h e 20min
01:37

Antigo patrão da Fórmula 1 detido em Tires pela posse de uma shotgun

Há 1h e 20min
01:58

Transformaram um prédio residencial num laboratório: apresentadora egípcia condenada a enforcamento por fundar gangue de tráfico de droga

Hoje às 15:02