Bem menos naturais que os magníficos cenários de David Attenborough, os robôs humanoides, aqueles que tentam imitar as pessoas, com dois braços, duas pernas, um tronco e uma cabeça, também fazem parte dos nossos sonhos, mas na prática pareciam impossíveis, condenados a ficar-se pelos filmes de ficção científica. Só que, de há uns meses para cá, sucedem-se as notícias e as empresas apostadas em trazê-los para as nossas casas. A ideia - sendo certo e sabido que estas coisas só acontecem mesmo "em teoria" - é deixá-los a fazer as tarefas lá de casa, e dar aos humanos mais tempo para aquilo que verdadeiramente importa. Está para se ver se funciona ou não, mas exemplos já não faltam.
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Quem tem medo dos humanoides?
Há 1h e 8min