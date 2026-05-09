VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Quem tem medo dos humanoides?

Bem menos naturais que os magníficos cenários de David Attenborough, os robôs humanoides, aqueles que tentam imitar as pessoas, com dois braços, duas pernas, um tronco e uma cabeça, também fazem parte dos nossos sonhos, mas na prática pareciam impossíveis, condenados a ficar-se pelos filmes de ficção científica. Só que, de há uns meses para cá, sucedem-se as notícias e as empresas apostadas em trazê-los para as nossas casas. A ideia - sendo certo e sabido que estas coisas só acontecem mesmo "em teoria" - é deixá-los a fazer as tarefas lá de casa, e dar aos humanos mais tempo para aquilo que verdadeiramente importa. Está para se ver se funciona ou não, mas exemplos já não faltam.

Há 1h e 8min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Jovem de 14 anos desaparecida em Mafra encontrada pela GNR

Hoje às 12:35
1

Guarda prisional agredido em Leiria por recluso que já tinha esfaqueado agente da PSP

Hoje às 11:53
2
01:54

Polígrafo. Há um adesivo milagroso para emagrecer no Hospital de Santa Maria?

Ontem às 21:31
3
02:06

Fé e promessas nas ruas de São Miguel nas Festas do Senhor Santo Cristo

Hoje às 15:18
4

Fãs chocados com foto de Michael Jackson na mesa de autópsia

12 out 2011, 12:57
5
02:44

Chamam-lhe o "Ronaldo das viagens": madeirense quer visitar 196 países antes dos 30

Hoje às 15:06
6
03:33

Sabe fazer uma habilitação de herdeiros? E consultar os bens herdados? Eis o que precisa de saber

Ontem às 15:17
7
02:00

"Foi excruciante. Não havia nada que se pudesse fazer": Kylie Lane tinha 27 anos e morreu subitamente com hantavírus

Ontem às 14:57
8
02:01

Polígrafo. FC Porto demorou 36 anos a ganhar 21 campeonatos?

Ontem às 21:31
9
02:13

Polígrafo. Vídeo partilhado por André Ventura foi abalroamento de veículo da PSP feito por bandidos?

Ontem às 21:16
10
03:53

Este cancro "não tem sintomas, não tem rastreio e é altamente letal". Estes são os sinais a que deve estar atenta

7 mai, 12:48
11

Saltou a vedação: recluso fugiu da cadeia de Ponta Delgada - mas já foi apanhado

Há 3h e 44min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Escândalo do Rato. Agentes foram avisados na PSP de que eram vigiados e que seriam alvo de buscas 

Há 2h e 1min

"Penso que o conflito na Ucrânia está a chegar ao fim". Mas Putin afasta Trump do processo de paz

Há 2h e 15min

Saltou a vedação: recluso fugiu da cadeia de Ponta Delgada - mas já foi apanhado

Há 3h e 44min
01:18

Bednarek surpreendido por assaltantes em casa: ladrões ameaçaram família e roubaram 150 mil euros em joias

Hoje às 15:04
02:01

Hantavírus: Espanha prepara chegada do Hondius a Tenerife

Há 1h e 17min

Mais de 100 pessoas adoeceram com norovírus num cruzeiro nas Bahamas

Há 45 min
02:36

Primeiro ano de Leão XIV marcado pelo choque frontal com Donald Trump

Há 39 min
02:57

Festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres fazem regressar muitos emigrantes a São Miguel

Há 38 min
04:07

A moda atual no WhatasApp são grupos de assobiadores

Há 39 min
02:44

Chamam-lhe o "Ronaldo das viagens": madeirense quer visitar 196 países antes dos 30

Hoje às 15:06
06:30

Quem tem medo dos humanoides?

Há 1h e 8min
01:35

Sardinha já começa a chegar aos mercados e restaurantes

Há 56 min