Quem tem medo dos humanoides?

Bem menos naturais que os magníficos cenários de David Attenborough, os robôs humanoides, aqueles que tentam imitar as pessoas, com dois braços, duas pernas, um tronco e uma cabeça, também fazem parte dos nossos sonhos, mas na prática pareciam impossíveis, condenados a ficar-se pelos filmes de ficção científica. Só que, de há uns meses para cá, sucedem-se as notícias e as empresas apostadas em trazê-los para as nossas casas. A ideia - sendo certo e sabido que estas coisas só acontecem mesmo "em teoria" - é deixá-los a fazer as tarefas lá de casa, e dar aos humanos mais tempo para aquilo que verdadeiramente importa. Está para se ver se funciona ou não, mas exemplos já não faltam.