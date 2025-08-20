VÍDEO SEGUINTE
Quer evitar o divórcio depois das férias? Estes minutos podem fazer a diferença

Os divórcios disparam depois das férias de verão. Vamos saber porquê com a ajuda do terapeuta de casais Fernando Mesquita. O especialista lembra que os divórcios disparam no período pós-férias e no início do ano, que são consideradas “alturas de renovação”.

Fernando Mesquita conta que, com a rotina, os casais acabam por se esquecer de “cultivar a própria relação”, apostando tudo nas férias. Contudo, neste período, muitas vezes as incompatibilidades acabam por vir mais ao de cima, contribuindo para “aumentar a tensão”.

Por isso, aqui ficam dicas para evitar o fim da relação, a começar pelo tão necessário “reforço positivo”.

Há 42 min
