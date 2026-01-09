"Queres ou meto à venda?": as mensagens sobre as malas que incriminam Miguel Arruda e a mulher

A TVI teve acesso ao despacho da acusação do ex-deputado do Chega, Miguel Arruda, acusado de 21 crimes de furto qualificado, por malas roubadas no aeroporto. A acusação revela trocas de mensagens com a mulher sobre o destino a dar aos artigos que estavam no interior das malas, e percebe-se que muitas foram parar a plataformas de venda na internet, ao guarda-roupa do casal e até à empregada doméstica.