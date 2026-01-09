"Quero ser o presidente da esperança". Cotrim de Figueiredo pisca o olho ao eleitorado do Governo e desaconselha voto em Ventura

Cotrim de Figueiredo enviou uma carta ao primeiro-ministro a mostrar disponibilidade para ser um parceiro para reformas. Uma intenção que voltou a afirmar no primeiro jantar de campanha com apoiantes em Gaia. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal está confiante com as sondagens diárias e avisa que votar em Ventura é eleger Seguro.