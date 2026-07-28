Químicos no atrelado da polémica não foram destruídos porque a PJ não tinha dinheiro

O diretor financeiro e do património da PJ foi afinal quem sugeriu a entrega do atrelado envolvido num processo de droga à empresa Construbarcelos, do amigo do ministro da Administração Interna. Apesar de a sugestão não ter sido feita pelo então diretor nacional daquela polícia, coube na mesma a Luís Neves dar o seu aval, para que a decisão avançasse. Quanto aos químicos que estavam nesse atrelado, o Ministério Público tinha ordenado a sua destruição, mas estes também acabaram na empresa do empreiteiro João Carvalho.