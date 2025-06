"Rabo de Peixe - Toda a Verdade": O testemunho inédito do traficante ligado ao naufrágio que mudou os Açores

Passados mais de vinte anos, o país e o mundo podem, finalmente, conhecer o rosto dos protagonistas reais e as suas histórias, inéditas e peculiares, que se desenrolaram naquele trágico ano e que mudaram, para sempre, o destino de Rabo de Peixe.

Será que, realmente, as pessoas panaram peixe com a cocaína do traficante italiano? Fizeram linhas de campo de futebol com a droga? Houve, de facto, algum padre que sofreu uma overdose? E, afinal, quem era e onde está o protagonista de todo este desastre? Como fugiu da prisão? E quem são os demais envolvidos nesta história?