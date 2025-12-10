A União Europeia alerta para um aumento significativo de casos graves de listeria no continente. Especialistas apontam mudanças nos hábitos alimentares e o envelhecimento da população como possíveis fatores que estão a contribuir para esta tendência. Susete Estrela, engenheira alimentar, alerta para os perigos da presença da bactéria e deixa algumas recomendações de prevenção.
"Recente, dissimulada e muito difícil de lidar": esta bactéria está presente em vários alimentos do nosso dia a dia e "já provocou várias mortes"
