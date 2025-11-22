"Reconciliação", mas pouca. Juan Carlos escreve memórias de 50 anos no reinado de Espanha

Faz este sábado 50 anos que Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias era coroado rei de Espanha, logo após a morte do general Franco.

A família real organizou um almoço privado para assinalar a data, mas à parte desse evento estritamente familiar, Espanha não parece fazer tenções de lembrar o rei que amou profundamente durante décadas a fio, e que acabou por ter de abdicar depois de uma série de casos amorosos e denúncias de corrupção.

Juan Carlos acaba de publicar um livro com as memórias desses 50 anos. A edição portuguesa tinha sido anunciada para novembro, mas ainda está por acontecer.