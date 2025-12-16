VÍDEO SEGUINTE
Recreios mais barulhentos e alunos a "socializar": proibição de telemóveis nas escolas melhorou relação entre alunos

Filinto Lima, presidente da Associação de Diretores de Escolas Públicas, faz o balanço do primeiro período letivo nas escolas, marcado pela escassez habitual de professores, diz o especialista. A boa notícia é que agora os alunos “socializam, brincam, interagem entre si e não com a máquina”, referindo-se à ausência de telemóveis nos estabelecimentos de ensino.

Há 48 min
