Recreios mais barulhentos e alunos a "socializar": proibição de telemóveis nas escolas melhorou relação entre alunos

Filinto Lima, presidente da Associação de Diretores de Escolas Públicas, faz o balanço do primeiro período letivo nas escolas, marcado pela escassez habitual de professores, diz o especialista. A boa notícia é que agora os alunos “socializam, brincam, interagem entre si e não com a máquina”, referindo-se à ausência de telemóveis nos estabelecimentos de ensino.