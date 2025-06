Refeições Michelin e muita música: Festival da Comida Continente já tem data marcada

A cidade do Porto volta a receber o Festival da Comida do Continente. Nos dias 12 e 13 do próximo mês vão ser servidas mais de duas mil refeições - executadas por chefs com estrela Michelin. Mas não é só de comida que se faz esta festa: vai haver muita música e com nomes de peso, como Toy, Tony Carreira e Ana Malhoa