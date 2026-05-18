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"Reforços" a caminho do aeroporto: Montenegro promete 300 novos elementos no controlo de fronteiras para reduzir espera

O primeiro cartão de visita para os turistas que aterram em Lisboa está a ser o caos e a longa espera no controlo de passaportes. O novo sistema de controlo de entradas estabelecido pela União Europeia tem sido uma dor de cabeça, com protestos maciços de passageiros e companhias aéreas. O primeiro-ministro reconhece as dificuldades e admite suspender o controlo eletrónico para facilitar a entrada dos passageiros.

Há 40 min
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