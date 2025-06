Luís Montenegro voltou esta quinta-feira a tomar posse como primeiro-ministro. O líder do executivo prometeu que a grande prioridade deste Governo é a reforma do Estado e declarou “guerra” à burocracia. No discurso de posse disse ainda que entendia com humildade a força que foi dada às oposições, mas que a estabilidade é tarefa de todos.

Há ainda uma mensagem sobre os impostos, que são para reduzir.