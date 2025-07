Registados mais de 500 casos de negligência infantil em hospitais portugueses nos últimos 5 anos

Nos últimos cinco anos, os hospitais em Portugal registaram mais de 500 casos de negligência sobre bebés, com um aumento significativo no acolhimento por familiares como medida de apoio. Segundo dados da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, desde 2020, 60 bebés com menos de seis meses foram abandonados, levantando sérias preocupações sobre a segurança e o bem-estar das crianças nas primeiras etapas da vida.