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Registados mais oito mil crimes rodoviários e 165 mil multas desde janeiro. GNR está preocupada

O número de acidentes e mortes na estrada continua a preocupar as autoridades. Desde janeiro e até 22 de abril, a GNR registou mais de oito mil crimes rodoviários, sendo que mais de metade envolvem condutores sob efeito de álcool. Além disso, foram aplicadas mais de 165 mil coimas por infrações como excesso de velocidade, falta de inspeção periódica obrigatória ou ausência de seguro automóvel.

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