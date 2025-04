Reino Unido considera mulher apenas a biológica

Após um recurso apresentado por um grupo de mulheres ativistas, o Supremo Tribunal do Reino Unido decidiu que, no que à Lei de Igualdade Britânica diz respeito, uma mulher trans, com um certificado de género, é diferente de uma mulher biológica, logo com direitos diferentes. Por unanimidade, os juízes esclareceram que segundo a lei de 2010, os termos mulher e sexo referem-se a uma mulher biológica e ao sexo biológico. Uma decisão histórica e com alguma polémica.