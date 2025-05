Renato teve um cancro cerebral e quer agora ajudar os outros. E assim nasceu Associação Portuguesa de Cancro do Cérebro

Descomplicar a linguagem médica e dar apoio emocional e psicológico a pacientes, familiares e cuidadores de pessoas com cancro no cérebro: é este o mote da Associação Portuguesa de Cancro do Cérebro. Apesar de serem “raros”, os tumores cerebrais “têm um impacto bastante significa na vida das pessoas”, como esclarece, por outro lado, o neurologista Daniela Garcez