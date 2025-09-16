VÍDEO SEGUINTE
Reportagem na Ucrânia. Galia fugiu com as netas e bisnetos da aldeia onde viveu 40 anos para não serem mortos pelos russos

A Ucrânia anunciou a evacuação obrigatória de mais localidades na região de Dnipropetrovsk devido aos ataques aéreos russos. Aldeias sossegadas estão agora a 20 km da linha da frente, caminhos familiares tornaram-se perigosos. Organizações como a Leste SOS têm dificuldade em chegar até às famílias à espera de serem retiradas de casa, como testemunharam os enviados especiais da CNN, Helena Lins e Nuno Quá, na aldeia de Andriivka.

  • Helena Lins
    Helena Lins
Ontem às 22:33
