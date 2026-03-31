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Repórter TVI. Entre o medo e a incerteza: Little Portugal, a comunidade portuguesa nos EUA de Trump

Desde que Donald Trump regressou à presidência, os Estados Unidos vivem um turbilhão de tarifas, conflitos e tensões migratórias. Para os imigrantes portugueses, o ICE tornou-se um inimigo concreto, provocando pânico e receio. Os jornalistas Luísa Saragoça e André Lico reportam no coração da maior comunidade portuguesa da Califórnia, Little Portugal

  • Luísa Saragoça
    Luísa Saragoça
Há 45 min
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