Repórter TVI. Entre o medo e a incerteza: Little Portugal, a comunidade portuguesa nos EUA de Trump

Desde que Donald Trump regressou à presidência, os Estados Unidos vivem um turbilhão de tarifas, conflitos e tensões migratórias. Para os imigrantes portugueses, o ICE tornou-se um inimigo concreto, provocando pânico e receio. Os jornalistas Luísa Saragoça e André Lico reportam no coração da maior comunidade portuguesa da Califórnia, Little Portugal