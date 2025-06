A partir deste sábado, 12 distritos de Portugal continental vão estar sob aviso laranja de tempo quente. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê uma subida gradual das temperaturas com as máximas a ultrapassar os 40 graus e as mínimas acima dos 20 graus.

Por essa razão, está também elevado o nível de risco de incêndio e a Direção-Geral de Saúde recomenda especiais cuidados com os mais idosos e portadores de doença crónica.