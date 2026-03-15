Robô detido pela primeira vez na história da humanidade por assediar transeunte

A China está apostada no comércio de robôs humanoides em larga escala. Correm, saltam e dançam como gente grande. São também cada vez mais indispensáveis nas fábricas modernas. Só no ano passado, empresas chinesas exportaram 18 mil destas máquinas de aparência humana, num quase monopólio do comércio mundial. Mas o que ninguém esperava é uma invenção tão espantosa decidir pisar o risco, como aconteceu esta semana em Macau.