Roménia tem novo presidente e Polónia conhece os principais candidatos

Este domingo foi, também, de eleições noutros países europeus. Neste caso, presidenciais. Na Polónia, a primeira volta definiu um duelo entre liberais e conservadores para a segunda volta.

O candidato do partido do governo, Rafał Trzaskowski, ficou à frente, mas com uma margem muito curta para o candidato do partido nacionalista, Karol Nawrocki.

Na Roménia, o candidato europeísta Nicușor Dan venceu as eleições e derrotou o candidato da extrema-direita, George Simion, que tinha vencido na primeira volta.