Rosas de Pedro Nuno em Leiria, Cavaco e Rio na Lapa: campanha eleitoral segue para o terceiro dia

O terceiro dia de campanha ficou marcado por uma manhã com arruadas em vários pontos do país. Da esquerda à direita, os partidos apostaram no contacto com a população de forma efusiva para cativar os indecisos. Temas como a segurança, as condições de trabalho e salários foram abordados, sem deixar de fora criticas aos encontros de hoje dos antigos líderes do PSD.