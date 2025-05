Rui Tavares deixa claro que fará parte da oposição caso a direita seja maioritária

O Livre dedicou o dia de campanha a ações mais discretas, como uma reunião em Sines e uma visita ao teatro "O Bando", onde manifestou interesse em contribuir para áreas como a cultura, a educação ou o ambiente. O porta-voz do Livre não esqueceu também o almoço que juntou os pesos pesados do PSD. Diz que a direita está a dar sinais de arrogância ao cantar vitória antes do tempo