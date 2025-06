Ruído, animais no areal e jogos de bola. Sabe o que pode e não pode fazer na praia? (aviso: há multas)

Com o verão à porta, as praias portuguesas vão voltar a ser o destino de eleição dos que querem descansar e até divertir-se. Mas há regras e até mesmo “um conjunto de atividades que estão interditas” e que podem levar à aplicação de coimas, começa por explicar o comandante Marques Coelho, capitão do porto de Cascais. Só no ano passado, foram notificadas duas mil contraordenações no domínio público marítimo, mas houve ainda casos de “infrações para jogos de bola, para animais de companhia” no areal.