A Rússia diz que matou 11 elementos das forças especiais ucranianas que se preparavam para combater em Pokrovsk. Já a Ucrânia garante que os militares não foram mortos e que está em curso a operação no leste do país.
Rússia diz que matou 11 militares ucranianos a caminho de Pokrovsk. Kiev desmente
Há 1h e 6min