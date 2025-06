Rutte teve uma posição "menos digna" mas eficiente que "causou na Rússia a reação que causou"

A cimeira da NATO, que decorreu esta semana, em Haia, acordou aumentar os gastos de defesa dos membros da aliança para 5% do PIB até 2035, com 3,5% deste valor para as forças armadas e 1,5% para as infraestruturas. Paulo Portas destacou o papel do secretário-geral da aliança, Mark Rutte, que, apesar de "não ter feito uma figura bonita", pode ter sido "eficiente".