Sabe aquelas situações em que, numa conversa, todos parecem concordar e depois se descobre que ninguém tinha razão? Isso é o efeito Mandela. Trata-se de um fenómeno de crenças coletivas, em que várias pessoas lembram-se de acontecimentos ou detalhes que na realidade nunca ocorreram. Preste atenção e descubra se consegue identificar alguns casos neste teste.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Sabe quando toda a gente acredita em algo que nunca aconteceu? Conheça o efeito "Mandela" através deste jogo
-
João Morais do Carmo
Há 34 min