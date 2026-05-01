VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

São cada vez mais os portugueses com mais do que um emprego para fazer frente ao custo de vida

Trabalhar em Portugal significa ter horários mais pesados e salários mais baixos do que a média dos países da União Europeia. O reflexo deste retrato é o número cada vez maior de pessoas com duplo emprego no país. Um estudo da Pordata que assinala o Dia do Trabalhador, revela também que a precariedade é um problema cada vez mais persistente dos jovens portugueses face aos jovens europeus.

Há 55 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Rapou-lhe o cabelo, as sobrancelhas e obrigou-o a tomar medicamentos: australiana condenada por fingir que filho tinha cancro

Ontem às 18:19
1
02:48

Quanto se poupa afinal com um carro elétrico em plena crise do petróleo?

29 abr, 21:41
2
01:30

Ainda tinha cinto de segurança quando foi atingido à queima-roupa: homem de 53 anos baleado em Camarate

Ontem às 13:59
3
01:38

FBI revela motivação do português que matou físico e estudantes nos Estados Unidos

Ontem às 22:32
4
01:20

Três dias em coma. Criança de nove anos comeu gomas com droga

Ontem às 13:47
5
02:08

Empresário português apanhado com cinco milhões de euros escondidos na bagageira do carro

29 abr, 22:52
6

1º de Maio: hipermercados abertos com críticas

1 mai 2011, 11:15
7
02:21

Mulher impedida de entrar em autocarro em Lisboa acusa motorista da Carris de discriminação

Ontem às 20:24
8
07:21

Pode não ser velhice ou cansaço. Atenção à insuficiência cardíaca: há uma análise que ajuda a despistar

29 abr, 10:05
9
02:26

"Nunca vi agressões": testemunhas aliviam situação de António Pedro Cerdeira em julgamento por violência doméstica

Ontem às 22:32
10
02:21

A TVI entrou num carro da GNR para acompanhar o patrulhamento no perigoso IP3

Ontem às 22:30
11
01:17

Quatro jovens atletas de Albufeira suspeitos de terem coagido colega de 14 anos a atos de natureza sexual

29 abr, 21:36
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

10:25

EXCLUSIVO. Mulher fingiu ter cancro para ganhar muito dinheiro. Foi condenada mas vive em liberdade na terra onde enganou namorado e idosos de lar

Ontem às 21:23

Tubarão espancado até à morte nos Açores: associações de defesa dos animais pedem às autoridades que investiguem vídeo com "imagens chocantes"

Há 2h e 21min

CGTP convoca greve geral para 3 de junho

Hoje às 08:52

Colisão entre dois carros provoca um morto e dois feridos na Maia

Há 1h e 1min

Homem de 35 anos com ferimentos graves após ser esfaqueado em Viana do Alentejo

Há 2h e 42min
01:40

"Gigantesca" movimentação de areias tornou as praias "mais fundas". Especialistas pedem atenção redobrada dos banhistas

Há 43 min
02:17

Terreno a abater e alarmes de emergência avariados: as condições desta escola em Benfica "põem em causa a segurança das crianças"

Há 37 min
01:10

São cada vez mais os portugueses com mais do que um emprego para fazer frente ao custo de vida

Há 55 min
03:33

Voos cancelados ou espetáculos interrompidos: conheça as situações em que tem direito a ser reembolsado

Há 55 min
02:23

CEO de empresa que tem à venda gomas com cannabis no Porto alega que os produtos são apenas "decorativos"

Há 43 min
01:37

"Não conseguia respirar". Incêndio na Amadora causado por trotineta elétrica faz 11 feridos, incluindo crianças

Ontem às 20:23
04:15

Vai entrar de férias? Um mês antes de viajar marque esta consulta

Há 58 min