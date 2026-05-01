São cada vez mais os portugueses com mais do que um emprego para fazer frente ao custo de vida

Trabalhar em Portugal significa ter horários mais pesados e salários mais baixos do que a média dos países da União Europeia. O reflexo deste retrato é o número cada vez maior de pessoas com duplo emprego no país. Um estudo da Pordata que assinala o Dia do Trabalhador, revela também que a precariedade é um problema cada vez mais persistente dos jovens portugueses face aos jovens europeus.