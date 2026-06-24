São João enche as ruas do Porto numa noite de festa e tradição

O Porto viveu a noite mais longa do ano com milhares de pessoas nas ruas para celebrar o São João. Entre sardinhas assadas, martelinhos e muita animação, a cidade voltou a cumprir uma das suas tradições mais emblemáticas.

O momento mais aguardado da noite aconteceu à meia-noite, com um espetáculo de fogo de artifício que durou cerca de 12 minutos e iluminou as margens do Douro.

Terminada a festa, a manhã ficou marcada por uma grande operação de limpeza. Cerca de 450 funcionários estiveram envolvidos na recolha de resíduos e na reposição da normalidade nas ruas da cidade.