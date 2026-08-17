Marrocos reforçou a segurança na fronteira para impedir a passagem de migrantes para Ceuta. Mais de uma centena foi detida só este fim de semana. Os enviados especiais da TVI/CNN Portugal, Helena Lins e Guilherme Agostinho, foram até às colinas marroquinas perto da fronteira, onde encontraram uma dezena de migrantes da África subsariana. Mas os moradores espanhóis garantem que são milhares.
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"São milhares": a CNN Portugal esteve nas colinas marroquinas onde os migrantes se escondem à espera de conseguir entrar em Ceuta
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Helena Lins
Há 1h e 1min