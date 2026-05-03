"São sinais de uma erosão de valores fundamentais": Seguro condena agressões às forças de segurança no aniversário da GNR

No dia em que a Guarda Nacional Republicana assinala 115 anos, o Presidente da República, António José Seguro, condenou os casos de agressão às forças de segurança, considerando-os um sinal de desgaste dos valores democráticos. Na cerimónia, o chefe de Estado sublinhou ainda que não pode existir liberdade sem regras, nem segurança sem respeito mútuo.