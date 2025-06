São várias as irregularidades detetadas no serviço de Dermatologia do Hospital de Santa Maria

As irregularidades nas cirurgias adicionais de dermatologia do Santa Maria foram denunciadas há precisamente um mês pelo Exclusivo da TVI. Começámos por identificar um médico que faturou 400 mil euros em apenas dez sábados mas, desde então, descobrimos muitos mais casos, incluindo o de uma médica que registou cirurgias enquanto se encontrava numa conferência em Itália. Este último capítulo da investigação foi transmitido no Jornal Nacional 48 horas antes da demissão do diretor de serviço