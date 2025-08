Mais de 1.700 elementos dos bombeiros estão esta manhã no terreno a combater os incêndios, mas "são necessários mais 1.700 para render estes e mais 1.700 para garantir a segurança e o socorro do país", afirma Armando Baptista, comandante da corporação de bombeiros de Sacavém. "Os homens que estão no terreno há 12, 14 ou 24 horas estão exaustos."