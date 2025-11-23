VÍDEO SEGUINTE
"Se este plano chegasse aos finalmentes a Rússia ganhava politicamente o que não ganhou militarmente"

Paulo Portas diz que o plano de Trump para a Ucrânia é, na prática, uma capitulação: premeia Moscovo com território, energia, parte dos ativos congelados, regresso ao G8 e ainda a gestão do gás ucraniano. Já Kiev ficaria limitada na sua constituição (sem NATO), com forças armadas reduzidas e excluída, tal como a União Europeia, da gestão de crises na futura zona desmilitarizada. Um desenho que, avisa o comentador da TVI, dá à Rússia no papel o que não conseguiu no campo de batalha.

  • “Se Brexit ganhar será 'o princípio do fim'" da Europa
    Paulo Portas
Há 2h e 28min
