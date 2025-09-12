A Federação Académica do Porto usou o dinheiro arrecadado nas queimas das fitas para financiar uma residência de estudantes. No porto, alugar um quarto pode chegar aos 500€, o que faz com que muitos alunos acabem por desistir. Estas residências vão servir os bolseiros, o que significa que os estudantes não vão pagar nada.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
"Se não fosse a residência eu não ia estar aqui": nova residência da Federação Académica do Porto recebe estudantes de todo o país
- Leonor Lazera Araújo
Há 20 min