"Se o Governo optar por ficar no colo do Chega, isso é incompatível com o PS"

José Luís Carneiro deixou claro que qualquer entendimento com o Governo ficará comprometido caso o Executivo persista em aproximações ao Chega. O secretário-geral do PS apontou a lei da nacionalidade como a linha vermelha cruzada por Montenegro, em críticas que receberam reação do Presidente da República e de Luís Marques Mendes. No final do seu périplo pela Nacional 2, Carneiro criticou ainda duramente o estado do SNS.

  • Cláudia Valente de Oliveira
Há 22 min
