Seguro cumpre primeira promessa como Presidente da República e visita aldeia de Arganil

António José Seguro cumpriu uma das primeiras promessas enquanto Presidente da República e deslocou-se à aldeia de Mourísia, em Arganil, local que tinha garantido visitar ainda durante a campanha. Foi ali que ficou a saber que parte dos apoios prometidos após os incêndios ainda não chegou às populações. Perante esta realidade, o chefe de Estado pediu ao Governo menos palavras e mais atos.