A politóloga Paula do Espírito Santo analisa os resultados eleitorais das presidenciais, que deram a vitória a António José Seguro, eleito com 66,8%, contra 33,2% de André Ventura. Neste cenário, a especialista em ciência política conclui que esta foi “uma vitória do sistema, uma vitória da democracia e da ideia de estabilidade”.
Seguro "poderá ser uma surpresa" em Belém: "Se calhar vamos ter um Presidente mais interventivo", capaz de "fazer pressão" sobre o Governo
Há 1h e 29min