António José Seguro alerta que o problema do envelhecimento da população não se enfrenta com improvisação e pede uma resposta mais eficaz do Estado, que passa por um acordo entre os partidos. No Congresso das Misericórdias, o Presidente da República sublinhou o papel destas instituições e lembrou o aumento do número de imigrantes no cuidado aos mais velhos.
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Seguro pressiona Governo e oposição: quer resposta conjunta para os idosos
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Pedro Filipe Silva
Há 1h e 30min