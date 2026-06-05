VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Seguro pressiona Governo e oposição: quer resposta conjunta para os idosos

António José Seguro alerta que o problema do envelhecimento da população não se enfrenta com improvisação e pede uma resposta mais eficaz do Estado, que passa por um acordo entre os partidos. No Congresso das Misericórdias, o Presidente da República sublinhou o papel destas instituições e lembrou o aumento do número de imigrantes no cuidado aos mais velhos.

  • Pedro Silva
    Pedro Filipe Silva
Há 1h e 30min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Jovem que matou a namorada de 16 anos em Odivelas está em coma

Há 2h e 55min
1

Jovem de 16 anos baleado nas Festas de Tires

Hoje às 06:46
2
01:31

Afinal, quem paga o IUC? Há boas notícias para os antigos proprietários

Ontem às 13:56
3
01:46

Crime chocante: matou a namorada de 16 anos com faca de serrilha, acabou atropelado por camião enquanto fugia

Ontem às 13:49
4

Gasóleo sobe, gasolina desce: o preço dos combustíveis na próxima semana

Hoje às 10:40
5
05:23

Faltam cromos do Mundial nas papelarias. Esta "roupa" da Miss Bumbum Brasil pode explicar porquê

Ontem às 22:50
6

"Vou revelar um grande segredo militar de Estado": Putin explica por que lançou um míssil Oreshnik contra a Ucrânia

Hoje às 09:15
7

Colisão entre ligeiro e pesado de mercadorias provoca um morto em Coimbra

Hoje às 07:08
8

Odivelas: jovem mata namorada de 16 anos e é atropelado após o crime

3 jun, 22:13
9
01:39

Já imaginou ser engolido por um esgoto? Foi o que aconteceu a Fabiana

Ontem às 14:23
10
03:53

Painéis fotovoltaicos na barragem do rio Vilar podem interferir com o combate a incêndios

Hoje às 10:36
11

Acidente com camião do lixo em Lisboa provoca três feridos e corta trânsito

Hoje às 06:58
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:39

Já imaginou ser engolido por um esgoto? Foi o que aconteceu a Fabiana

Ontem às 14:23

Jovem de 16 anos baleado nas Festas de Tires

Hoje às 06:46

Odivelas: jovem mata namorada de 16 anos e é atropelado após o crime

3 jun, 22:13
02:14

Tem filhos na escola? Podem ter de ficar em casa mais um dia

Ontem às 14:03
19:03

Exclusivo. O prédio em Beja que serviu de morada a quase mil imigrantes

3 jun, 22:22
02:30

Junto à fronteira portuguesa, vão nascer crateras com quilómetros de profundidade. E isso está a gerar muita preocupação

Ontem às 14:19
01:37

“Cada vez que recebo uma fatura da água fico revoltada”. E há motivos para isso em Setúbal

Ontem às 13:59
01:57

"Até o alarme desligam". Há um gangue dos cafés e restaurantes à solta em Coimbra

Ontem às 14:17
01:31

Afinal, quem paga o IUC? Há boas notícias para os antigos proprietários

Ontem às 13:56
01:10

Tem carro a gasóleo? Então não vai gostar de ver isto

Ontem às 13:53
01:41

Caixotes queimados, bastonadas, garrafas arremessadas: retrato da violência após manifestação da greve geral

Ontem às 13:51
02:13

Atenção aos alérgicos: está aí a receita perfeita para os pólenes no ar

Ontem às 14:08