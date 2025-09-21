VÍDEO SEGUINTE
Seis portugueses foram enterrados vivos há 24 anos no Brasil

Luís Miguel Militão foi o autor do plano para sequestrar e matar seis empresários portugueses em Fortaleza, em agosto de 2001, por dinheiro. Os empresários foram atraídos com a promessa de umas férias de sonho no Brasil, mas caíram numa armadilha fatal.

Entre as vítimas estava o melhor amigo de Militão. Foram todos agredidos e enterrados vivos num bar de praia. 

Este é apenas um pequeno excerto da reconstituição do crime que há 24 anos chocou Portugal e o Brasil. Para ver na íntegra esta segunda-feira, no Jornal Nacional. 

Há 1h e 35min
