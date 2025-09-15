Sem máquinas de multibanco, em Gaza é preciso pagar uma elevada comissão para conseguir comprar dinheiro

A partir desta segunda-feira, temos uma testemunha direta do dia-a-dia em Gaza. Belal Mortaja é um jornalista palestiniano, que vai partilhar connosco o diário de uma vida em guerra. Neste primeiro episódio de "Gaza: Diário de um Jornalista", explica-nos um problema em que raramente pensamos e que reflete a inexistência de soberania. A divisa usada é o shekel, a moeda israelita. Mas como não há máquinas multibanco, nem bancos, é preciso arranjar maneira de transferir o valor acrescido de uma pesada comissão, para que algum vendedor de dinheiro lhe entregue notas em papel.