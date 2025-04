Sem Papa em Roma, com pregos espetados nas mãos e pés nas Filipinas: a Páscoa pelo mundo

A Sexta-feira Santa simboliza um dos momentos mais importantes da fé cristã: é o dia do sacrifício brutal a que o filho de Deus se submeteu para salvar a humanidade. Em Roma, o Papa não conseguiu participar na Via Sacra. Em Jerusalém, milhares de fiéis percorreram o caminho que acreditam ter sido feito por Cristo até à cruz. Nas Filipinas, as celebrações fizeram-se, como sempre, da forma mais dura possível.