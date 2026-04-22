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"Sempre que os preços forem muito mais baixos do que o normal é sempre de suspeitar": o que deve saber antes de fazer um procedimento estético

As denúncias de procedimentos estéticos realizados por pessoas não habilitadas estão a aumentar, numa altura em que cresce a procura por este tipo de tratamentos. Segundo dados revelados após uma investigação da TVI, foram instaurados mais de 200 processos-crime pela ASAE e a Entidade Reguladora da Saúde suspendeu a atividade de 19 estabelecimentos. No Diário da Manhã, a médica dentista Margarida Cortez explica quem pode realizar estes procedimentos em segurança e alerta para os riscos associados.

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