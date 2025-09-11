"Sendo uma pessoa perigosa, pode voltar a cometer novos crimes": Christian Brückner vai ser libertado

O principal suspeito da morte de Maddie, Christian Brückner, vai ser libertado de uma prisão na Alemanha para a semana. Termina uma pena de sete anos de cadeia por violação, e não havendo provas para apresentar, vai sair em liberdade. O procurador do caso classifica Brückner como muito perigoso e pede que, pelo menos, lhe seja aplicada uma pulseira eletrónica.