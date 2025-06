Sérgio Abreu morreu após quase duas horas de espera por socorro. IGAS conclui agora que podia ter sobrevivido

Está confirmada a primeira morte diretamente relacionada com a greve do INEM no final do ano passado. A conclusão é da própria Inspeção-Geral das Atividades em Saúde que concluiu que Sérgio Abreu, de 50 anos, morreu de um enfarte que poderia ter sido revertido não fosse o atraso de quase duas horas entre a chamada para o 112 e a chegada da VMER.

O INEM confirma à TVI que vai seguir a recomendação da IGAS e instaurar processos-disciplinares aos dois responsáveis: uma técnica de emergência pré-hospitalar e um médico.