Serviço de obstetrícia do hospital de Vila Franca de Xira sem médicos: "Grávidas têm de correr quilómetros e quilómetros para serem atendidas"

O serviço de ginecologia e obstetrícia do hospital de Vila Franca de Xira está a atingir um ponto crítico. A TVI sabe que, neste momento, existe apenas um médico especialista no quadro que, pela idade, já não realiza serviço de urgência e que há dias em que não existe nenhum médico no serviço. O hospital estará a recorrer a médicos tarefeiros para cobrir as falhas de escalas.