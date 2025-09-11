VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Serviço de obstetrícia do hospital de Vila Franca de Xira sem médicos: "Grávidas têm de correr quilómetros e quilómetros para serem atendidas"

O serviço de ginecologia e obstetrícia do hospital de Vila Franca de Xira está a atingir um ponto crítico. A TVI sabe que, neste momento, existe apenas um médico especialista no quadro que, pela idade, já não realiza serviço de urgência e que há dias em que não existe nenhum médico no serviço. O hospital estará a recorrer a médicos tarefeiros para cobrir as falhas de escalas.

  • "Quando falamos de felicidade, as emoções falam por elas"
    Ana Valente
Há 42 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Menino vítima de abuso sexual por companheiro da mãe. Suspeito foi detido pela PJ no aeroporto

Hoje às 08:51
1

Fungo resistente a medicamentos com propagação rápida nos hospitais europeus

Há 2h e 56min
2

Detido no Reino Unido suspeito de roubo a ourivesaria em Sintra ocorrido há 12 anos

Há 3h e 6min
3

Posso ou não posso mexer no telemóvel quando estou parado no semáforo? PSP explica

Hoje às 08:04
4
01:17

Criança encontrada descalça em Aveiro terá fugido de casa e percorrido 12 quilómetros a pé

Ontem às 14:00
5
04:37

"O uso precoce e excessivo do telemóvel tem efeitos nefastos: "As crianças têm de reaprender a brincar"

Hoje às 09:35
6
13:48

Repórter TVI: é assim a vida de bombeiro

Ontem às 23:19
7

Relatório salienta morte de Odair Moniz como sinal de insegurança em Portugal

Hoje às 07:45
8
01:49

"Violência", a última palavra proferida por Charlie Kirk antes de ser assassinado

Hoje às 00:24
9

Ferry que liga Setúbal a Tróia encalhou com oito passageiros a bordo

Hoje às 09:27
10

Morreu o influencer e aliado de Trump Charlie Kirk, que foi atingido a tiro durante evento no Utah

Ontem às 20:12
11

As aulas arrancam hoje e metade das escolas ainda não têm os professores todos

Hoje às 07:00
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Vem aí um fim de semana quente. E deve manter-se assim durante a primeira semana de aulas

Há 3h e 2min
13:48

Repórter TVI: é assim a vida de bombeiro

Ontem às 23:19

Câmara de Lisboa já escolheu equipa que vai criar novo sistema do Elevador da Glória

Há 2h e 57min
04:18

Regresso às aulas: GNR destaca cerca de 400 elementos para prevenção criminal nas escolas

Hoje às 09:34
04:37

"O uso precoce e excessivo do telemóvel tem efeitos nefastos: "As crianças têm de reaprender a brincar"

Hoje às 09:35
01:49

"Violência", a última palavra proferida por Charlie Kirk antes de ser assassinado

Hoje às 00:24

Fungo resistente a medicamentos com propagação rápida nos hospitais europeus

Há 2h e 56min

Portugueses mais preocupados com xenofobia que com imigração

Há 1h e 39min

BCE mantém taxas de juro diretoras na zona euro

Há 1h e 44min
11:25

O Antes e Depois da Brasa nas aldeias da Lousã

9 set, 21:48