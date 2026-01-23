Setor público e privado estão a competir pelos mesmos médicos de família através de dois concursos em simultâneo

Setor público e privado estão a disputar os mesmos médicos de família. Isto porque os clínicos recém-formados puderam, nas últimas semanas, escolher entre concorrer a unidades locais de saúde do SNS de gestão pública e de gestão privada. A associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar fala em concorrência entre os dois modelos com condições naturalmente diferentes.