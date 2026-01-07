A ministra da Saúde está, por esta razão, uma vez mais debaixo de fogo cruzado. O Bloco pede a demissão de Ana Paula Martins. O PCP e o Chega exigem explicações no parlamento. A somar às dúvidas que existem, a TVI mostra-lhe agora que o risco de morrer por falta de socorro na margem sul é muito maior do que em Lisboa. António morreu à espera de uma ambulância precisamente no Seixal
"Setúbal à noite não tem ambulâncias:" falta de socorro é muito maior na margem sul do que em Lisboa
- Carlos Enes
Há 1h e 27min